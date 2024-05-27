Gaziantep tek attı kümede kaldı

Süper Lig'in son haftasında küme düşme ihtimali bulunan Gaziantep FK ligin son maçında geçtiğimiz hafta ligden düşen Pendikspor ile deplasmanda karşılaştı. Zorlu mücadelede Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ogün Özçiçek kaydetti. Konyaspor, Hatayspor ve Ankaragücü ile çekişen Antep ekibi, bu sonuçla sezonu 44 puanla 11. sırada tamamladı ve Süper Lig'de kaldı. Maçın bitiminin ardından yönetim, futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonrası ise kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Gaziantep'siz Süper Lig olmaz. İnananlar kazandı" ifadeleri kullanıldı.

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