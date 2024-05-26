Yusuf Sarı hamlesi

Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Bu sezon Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun Adana Demirspor ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

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