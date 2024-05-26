EURO 2024 hazırlıkları sürüyor

A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki birinci etap çalışmalarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde idmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı. Birinci etap çalışmalarında A Millî Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı yer aldı. Bugün 11.30'da bir idman daha var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN