Ateş hattında kritik gün

Süper Lig'de son hafta düşme hattında da kritik maçlar oynanacak. İstanbulspor, Karagümrük'ün ardından dün de Pendikspor lige veda eden üçüncü takım oldu. Lige veda edecek son takım ise Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep'ten birisi olacak. Ligde 4 takımın 41 puanda buluşma, işin 4'lü averaja kalma durumu var.

Konyaspor ve Gaziantep FK maçlarından 1 puan bile almaları durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Hatayspor ise kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Ankaragücü kazanırsa ligde kalacak. Ankaragücü puan kaybetmesi halinde Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta şampiyonluk yarışı gibi ateş hattında da nefesler kesilecek.