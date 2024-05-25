Yağlara acımayın!

Hemen herkes yaz tatilinde alınan kilolardan yakınıyor. Uz. Dyt. Dilara İsmailoğlu, kiloların yağa dönüşmesini engelleyecek önerilerini sıralıyor:

Çavdar ve siyezle form tutun: Tahıl kaynaklı karabuğday, çavdar, siyez, bakliyatlar vücudun protein ihtiyacını karşılar. Kalp ve damar sağlığını korur.



Susuz kalmayın: Kilo kaybına yardımcı olur. Günde 1 adet maden suyu veya mineralli su tüketimi de mineral desteği açısından yardımcı olacaktır.

Pul biber ve çörek otulya barışın: Günde 2 fincan yeşil çay tüketilmesi yağ yakımını hızlandırır. Bunun yanında yoğurt veya cacık içerisine pul biber, çörek otu gibi metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.