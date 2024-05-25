Türk mutfağı Kolombiya’da

Kolombiya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "3. Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde Türk mutfağından lezzetler ile Türk kahvesi tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği bir dizi etkinlik organize etti. Etkinliğin İlk gününde Kolombiya'nın etkili kültür kurumlarından Nogal Kulüp'te "Keşfedilecek Dost Ülke Türkiye" temalı panel düzenlendi. Etkinlik sonunda misafirlere Türk kahvesi ve geleneksel Türk tatlıları ikram edildi. Gün içinde gastronomi bölümü öğrencilerine yönelik Türk şeflerince hazırlanan "Masterclass" eğitimi verildi.

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