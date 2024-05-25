Sürpriz yumurta

Kahvaltı sofralarını süsleyen yumurta, A, B12, D, E ve K vitaminleri içeriyor. Ayrıca kalsiyum ve çinko deposu olarak biliniyor. Günde bir yumurta yemek, hastalıklara savaş açıyor. Buna göre beyin sağlığını destekleyen yumurta Alzheimer'dan koruyor. Göz sağlığını destekliyor. Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlıyor. İyi kolesterolü yükseltiyor. Kasları güçlendiriyor. Kemikler için D vitamini desteği sağlıyor. Uzun süre tok tutarak kan şekerini dengeliyor. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

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