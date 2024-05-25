’Pes’tonya

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı Schengen vize başvuruları verilerini paylaştı. Buna göre; geçtiğimiz yıl dünya çapında toplamda 10.3 milyon Schengen başvurusu yapılırken, bu başvuruların 8.5 milyonu yani yüzde 82.3'ü onaylandı.

Türkiye'nin başvuru red oranı 2023 yılında yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Estonya'nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti. Buna göre Estonya Ankara Temsilciliği'ne yapılan Schengen vize başvurularının yüzde 42.5'i reddediliyor.



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Türkiye'de Schengen vizesi başvurularına en çok red veren ülkeler şöyle;

- Estonya Ankara Temsilciliği: % 42.5

- Danimarka Ankara Temsilciliği: % 39.40

- Yunanistan Ankara Temsilciliği: % 38.5

- İspanya Ankara Temsilciliği: % 31.09

- Belçika İstanbul Konsolosluğu: % 27.5

- Almanya Ankara Temsilciliği: % 27.1

- Çekya İstanbul Konsolosluğu: % 23.5

- Macaristan Ankara Temsilciliği: % 22.9

- Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu: % 22.4

- Almanya İstanbul Konsolosluğu: % 21.5