Paqueta’ya bahis şoku

İngiltere Futbol Federasyonu, West Ham'ın Brezilyalı oyuncusu Lucas Paqueta hakkında bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü ve West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Bu maçların Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth karşılaşmaları olduğu belirtildi. Lucas Paqueta konu hakkındaki açıklamasında, "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki yıldızın suçlu bulunduğu takdirde 10 yıl futboldan men edilebileceği de gelen haberler arasında.

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