Kiracı dublekste kendisi sokakta

Antalya'da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısını çıkartamayınca 2 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 10 yıl önce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden dubleks bir daire alan Zhanna Khudiakova, 2 yıl önce Türkiye'ye yerleşmek üzere Antalya'ya geldi. Ancak emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evindeki kiracı evi boşaltmadı. Bunun üzerine Khudiakova konuyu yargıya taşıdı ve 1 yıl süren dava sonucu mahkeme kiracının evi tahliye etmesine karar verdi. Ancak mahkemenin verdiği tahliye kararı istinafa taşındı. Khudiakova'nın hukuk mücadelesi 2 yıldır sürüyor.

5 BİN 700 TL KİRA

Davalar sürerken Zhanna Khudiakova, kiracısı dubleks dairede yaşamanını sürdürürken aynı binanın bodrumundaki depoya sığındı. Khudiakova, kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye'deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirtti. Khudiakova, 'Ben yalnız bir kadınım, korkudan geceleri bodrumda yatarken yanımda bıçak taşıyorum. Kendisini 5 bin 700 lira kira ile rahat rahat yaşıyor, ben burada zorluk çekiyorum, akşamları korku içerisindeyim" dedi.