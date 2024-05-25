Kalp sesine hasret

Antalya'da elinde taşıdığı çantadaki yapay kalple yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Mehmet İncedayı, beyin ölümü gerçekleşen 2 aylık evli Umut Özgüre'nin bağışlanan kalbiyle yaşama tutundu.

Hastanede tedavisi süren İncedayı, "3,5 yıldır yapay kalple yaşıyordum. Cihazda sorun çıktı. Şükürler olsun organ bağışı çıktı ve kalp naklim başarılı geçti. Nakilden sonra garip bir his oldu, kalbin çalışma ritmini unutmuşum. Bazen küt küt çarpıyor, çok heyecanlanıyorum. Yapay kalpte atışları hissedemiyorsun" dedi.