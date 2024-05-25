Film değil gerçek

Beşiktaş, önceki akşam Trabzonspor'u 3-2 yenerek tarihinde 11. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Kutlamalara fanatik Beşiktaş'lı olarak bilinen Zeki Demirkubuz da katıldı.

Yıllardır yaşadıkları gerginlikleriyle gündem olan Nuri Bilge Ceylan-Zeki Demirkubuz tartışması şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Demirkubuz'u kutlamalarda gören bazı Beşiktaşlı taraftarlar Nuri Bilge Ceylan'a hakaret etti. Zeki Demirkubuz, "Taraftara yapmayın" dedi ancak bu sırada gülümsemesi "Manidar" bulundu. O anlar kısa sürede sosyal medyada kendine yer buldu.

Ceylan-Demirkubuz arasındaki ipler, 2006'da Antalya Film Festivali'nde kopmuştu.