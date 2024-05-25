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Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde

TÜED’in araştırmasına göre, Türkiye’deki 16.1 milyon emeklinin yüzde 20’si İstanbul’da, yarısı 10 büyükşehirde ikamet ediyor. Nüfusa oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir ise Balıkesir..

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan 'Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması' ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

% 20'Sİ İSTANBUL'DA
İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor. İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, şu şekilde sıralandı: "Ankara 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa 720 bin 435 kişi, Antalya 495 bin 70 kişi, Adana 399 bin 524 kişi, Konya 393 bin 837 kişi, Kocaeli 391 bin 756 kişi, Balıkesir 361 bin 466 kişi, Mersin 334 bin 22 kişi."

EN AZ ARDAHAN'DA
Toplam 8 milyon 774 bin 811 emeklinin yaşadığı söz konusu 10 büyükşehir, Türkiye'deki emeklilerin yüzde 54'üne ev sahipliği yaparken, Ankara ve Konya dışındaki şehirlerin denize kıyısının olması dikkati çekti. Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan'ın ardından 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi.

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