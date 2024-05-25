Derbi kavgasında 2. raund

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından her geçen gün yeni gelişmeler yaşanyor. Sarı-Lacivertliler, soyunma odası koridorlarında hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayet etmişti. Bu açıklamanın ardından bir başvuru da Galatasaray'dan geldi. Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçeli futbolcular Serdar Dursun, Joshua King, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve teknik heyetteki isimlerin PFDK'ye sevk edilmesi için Hukuk Müşavirliği'ne başvuruda bulunulduğu duyuruldu.

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