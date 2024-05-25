Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçla ilgili dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş Başkanı olarak ilk kupasını kazanan Arat, kupa fotoğrafını paylaşarak, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak camiamızı mutlu eden futbol takımımıza ve bu süreçte desteklerini bir an olsun bile esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına, BJK Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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