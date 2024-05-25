Altın fırsat

Altın fiyatları, bu hafta, Fed tutanaklarında görülen sıkılaşma yanlısı tutumun ardından faiz beklentilerinin düşmeye başlamasıyla iki haftanın dip seviyesini gördü. Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 450 dolar ile rekor kıran ons altın, bu seviyeden önceki gün 2 bin 327 dolara kadar indi. Dün ise yüzde 0.24 yükselerek 2 bin 334 dolar seviyesinden işlem gördü. Gram altın da ons altına paralel seyir izledi.

Hafta başında 2 bin 540 lirayı gören gram altın, 2 bin 410 liraya kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde de 2 bin 420 lira seviyesinden işlem gördü. Düğün mevsiminin yaklaştığını belirten uzmanlar, "Haziran'la birlikte fiziki alımlar başlayacak. Altındaki bu gerileme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Düğün mevsimi öncesi bu düşüşler altında alım fırsatı" yorumunu yaptı.