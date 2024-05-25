Adliyeye çağrıldılar serbest bırakıldılar!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, F.Bahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, ifade vermek için dün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a yurt dışı çıkış yasağı verildi ve serbest bırakıldılar. Bilindiği gibi PFDK, olaylı derbi sonrası Emre Kartal'a 1 yıl hak mahrumiyeti cezası vermişti.

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