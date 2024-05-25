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12.7 milyon turist

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
12.7 milyon turist

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Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak- Nisan dönemi verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret edenlerin 10 milyon 654 bin 94'ü yabancılardan oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11.75 artış gerçekleşti. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16.20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçiyle birinci sırada yer aldı. Rusya, 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken, İran yüzde 51.78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi. Türkiye'ye Nisan'da gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.71 artarak 3 milyon 611 bin 244 oldu.

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