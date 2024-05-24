Nefis gol güme gitti

Trabzonspor'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Paul Onuachu, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynadıkları maçı da boş geçmedi. Eren Elmalı'nın pasında topu orta sahada alan Nijeryalı golcü, Beşiktaş'tan Necip Uysal'ı vücut çalımıyla oyundan düşürdü. Daha sonra topu sürerek sol kanattan ceza sahasına kadar girdi. Ardından şık bir aşırtma vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 2.01'lik golcünün attığı bu gol, 2014 yılında Real Madridli Gareth Bale'in Barcelona'ya attığı gole benzetildi. Türkiye Kupası'ndaki 2. golünü atan Onuachu, Süper Lig'de ise 15 gol, 4 asist kaydetti. 17 gol, 4 asiste ulaşan Onuachu, böylece tüm kulvarlarda 21 gole direkt etki etti. Ancak Fırtına dün sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

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