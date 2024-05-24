Mert Hakan’a 5 maç!

Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi. PFDK karşılaşma sonrası çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 5 maç ceza verdi. Yine Sarı-Lacivertli takımdan İrfancan Eğribayat 3 maç, Jayden Oosterwolde de 1 maç ceza aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a antrenörlerin statüsü ve çalışma esasları talimatına aykırılık nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle de 90 gün hak mahrumiyeti cezası kesildi. Ayrıca Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın 5 maçta soyunma odasına giriş yasağı aldığı açıklandı. PFDK talimatları aykırı hareketler nedeniyle Galatasaray'a 520 bin lira para cezası verirken, Fenerbahçe'ye ise 5 farklı ihlal nedeniyle toplam 1 milyon 950 bin liralık rekor para cezası kesildi.

ALİ KOÇ'A 90 GÜN CEZA

Derbinin ardından stada gelen ve sahada Galatasaraylı yetkililerle tartışma yaşayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildiği duyuruldu. Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki ise 32 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezasına çarptırıldı.