Merkez faizi sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini ikinci kez üst üste sabit tuttu. Para Politikası Kurulu bir haftalık repo faizini Nisan ayının ardından Mayıs'ta da yüzde 50 seviyesinde bıraktı. Karar metninde sistemde oluşan likidite fazlası için ilave adımlar atılacağı belirtildi.

TL'YE DESTEK ADIMI

TCMB, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Bu kapsamda TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildiği belirtilirken, sınırı aşan kredi tutarı kadar TL cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği kaydedildi.