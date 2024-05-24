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Kırmızı alarm

Eylem Tok, Murat Aci’nin ölümüne yol açan trafik canavarı oğlunu ABD’ye kaçırdı. İkili hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Kırmızı alarm

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İstanbul'da yazar Eylem Tok ile estetikçi Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur (16), annesinin aracını aldı. Alkol kullanmıştı. ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarptı. O kaza Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Vicdansız anne ile baba oğlunu kurtarmak için plan yaptı. Tok, 3 saat içinde oğluyla önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. İkili, New York'ta kameralara yakalandı. Fotoğrafları çekilirken kahkaha atmaları ise görenleri şoka uğrattı. Tüm bu gelişmeler sürerken Tok ve oğlu hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. İkilinin görüldükleri yerde tutuklanıp Türkiye'ye iade edileceği vurgulandı. Bu arada Aci'nin ailesi kırmızı bülten haberini oğullarının mezarı başında öğrendi. Baba Özer Aci, "Bir suç ve ceza varsa çeksin. Anne de baba da yargılansın. Bunun örnek olması lazım" dedi.

Aci çifti, oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü...

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