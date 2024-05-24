Dursun Özbek olaylı derbi sonrası yaptığı sert açıklamalara bir yenisini ekledi. Özbek, "Ali Koç ve yancılarının o gün yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak. Önce maçı izlemeye gelmekten imtina edin sonra silahlı adamlarla, korumalarla boş stadı basmaya çalışın. Sahaya girip insanlara saldırın. Böyle bir eşkıyalık olamaz!" dedi. Konya maçı içinde iddialı ifadeler kullanan Özbek, "Bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız. Hiç merak etmesinler, biz buradayız, şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

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