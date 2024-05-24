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Çay demlemeyi şampiyondan dinleyin

Beta Yeni Han’daki Uluslararası Çay Festivali’ne Türkiye adına katılan Gülhanım Delihasan’dan çay demlemenin tekniklerini öğrendim.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Çay demlemeyi şampiyondan dinleyin

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Eminönü'ndeki Beta Yeni Han'da Beta Tea tarafından Uluslararası Çay ve Kültür Festivali düzenlendi. Festivale katılan Arjantin, Çin, Sri Lanka, Hindistan gibi ülkeler ürünlerini sergilerken, çay demleme stillerini de tanıttı. Dünyanın dört bir yanından gelen 39 çay harmanı katılımcılara sunuluyor. Bugün sona gerecek festival ziyaretçilere açık. Festivale Türkiye adına ise çay demleme şampiyonu Gülhanım Delihasan katıldı. Sohbet ettiğimiz Gülhanım Delihasan çay demlemenin sırlarını da bizimle paylaştı. İlk öğrendiğimiz, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği kapların porselen veya bakır demlik olduğu. Çay demlemede temel bir yanlış yaptığımızı da belirtti Delihasan. Doğru bildiğimiz bu yanlış ise çayı koyup üstüne su dökmemiz. Bu durumda çayın haşlandığını ve ağızlara yanık ve acı bir tat verdiğini söyledi. Gelelim en iyi çay demlemenin tarifine. Bunu da Gülhanım Delihasan'dan dinleyelim: "Öncelikle iyi bir içme suyu seçerek işe başlıyoruz. Bakır olarak seçtiğimiz alt demlikte suyu kaynattıktan sonra üst demliğe aktarıyoruz. Aktarırken mümkün olduğunca yukarıdan dökmeye çalışalım. Böylece suyun oksijenle temas etmesini sağlayacağız. Küçük demliğe koyduğumuz suyun içine orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 15 dakika bekletip servis edin."

KAR BESLER
Teknik kadar çayın kalitesi de önemli. Türk çayının en önemli özelliğinin üzerine kar yağması olduğunu ifade eden Delihasan, "Çay, karla bütün kış beslendikten sonra kesilir. Bundan sonra fabrikada geçirdiği aşamalar çok önemlidir. Rize'de yetişen çay; içeriği en zengin olan çaydır. Çay, tarladan başlayarak, paket haline gelip dünya pazarına girene kadar adeta bir çocuk gibidir. Bir çocuğa ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi yetişir. Çayın her aşamasında özen gösterilerek toplanması gerekir" bilgilerini veriyor.

TÜKETİMDE BİRİNCİ ÜRETİMDE DÖRDÜNCÜ
Dünyada yılda 7.4 milyon ton kuru çay tüketiliyor.
Türkiye kişi başı 4 kg kuru çay ile birinci sırada.
Ülkemizi İrlanda ve İngiltere izliyor.
Türkiye'de yılda 250 milyon bardak çay içiliyor.
Kişi başı günlük çay tüketimi 3-4 bardak...
Dünya yaş çay üretimi 30 milyon ton.
Türkiye yıllık 1.5 milyon ton ile 4'üncü sırada.

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