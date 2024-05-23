Tehlikeli rota

Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait uçak Tayland hava sahasına girerken şiddetli türbülansa maruz kaldı. Uçağın Bangkok'a acil iniş yapmasının ardından 2 kişinin hayatını kaybetti.

Bloomberg, dünyanın en türbülanslı uçuş rotalarını yazdı. Buna göre en türbülanslı uçuşlar Şili'deki Santiago ile Bolivya'daki Santa Cruz arasında gerçekleşirken, Tokyo'dan kalkan uçuşlar ise en zorlu uzun mesafeli seferler listesinde başı çekiyor. Asya'da Almatı-Bişkek, Lanzhou-Chengdu, Centrair- Sendai türbülanslı yerler arasında yer alıyor.