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Şiddetle 'tanış'tırmamış!

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Şiddetle ’tanış’tırmamış!

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Fırat Tanış, önceki gece İstanbul Havaalanında görüntülendi. Londra'dan geldiğini söyleyen Fırat Tanış, Türkiye'ye indiği gibi bir döviz bürosunda para bozdurdu. Ardından parayı çantasına koyan Tanış, "Londra'dan oyundan geldim. Her şey yolunda. Oyunlar devam edecek. Ben tatil yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"MÜNKÜN DEĞİL"
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İklim Tamkan, birlikte olduğu oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığına dair iddiada bulunmuştu. Yaşananların ardından ikili ayrılık kararı almıştı. Bu sorular karşısında Tanış, "Ayrılık yaşadık ama böyle bir şey olması mümkün değil" dedi. Tanış, soruya kısaca yanıt vererek havaalanından ayrıldı.

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