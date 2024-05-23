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Özel o'kul' zaferi

Oğuz Kul, özel okulda okuyan kızı Çağla Duru Kul’un kayıt yenileme sürecinde fazla ücret artışı yapıldığı gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne gitti. Heyet de 26 bin liranın iadesine karar verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Özel o’kul’ zaferi

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Velileri sevindiren gelişme İzmir Karşıyaka'da yaşandı. İnşaat mühendisi Oğuz Kul, kızı Çağla Duru'nun kayıt yenileme sürecinde 40 bin lira olan eğitim ve yemek bedelinin, 99 bin liraya çıktığını öğrenince yıkıldı. Kul, okul yöneticisine bu ücretin devlet tarafından özel okullardaki ücret artışı için belirlenen zam oranından fazla olduğunu, kabul etmek istemediğini ifade etti ancak okul herhangi bir indirim uygulamadı.

Veli Kul ile okul yönetimi, bu bedel üzerinden sözleşme imzaladı. Kul, eylül ayında e-Devlet üzerinden gerekli belgeleri yükleyip, İzmir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak ücret iadesi talep edince dosyaya bilirkişi atandı. Kul, 7 aylık sürecin ardından 26 bin liranın kendisine iade edileceğini anlattı.

'YENİ BİR OKULA GEÇECEĞİZ'
Kul, "Haklılığımız kabul edildi. Bunun içinde yemek ücreti de var. Yemek ücreti 11 bin liradan 31 bin liraya çıkmıştı. Yıllık gıda enflasyonuna göre zam yapılabileceğine ve geri kalan kısmın iadesine karar verdiler. Daha önce haftada birkaç kez verilen etüt için bu yıl ücret talep edildi. Okul değişikliğini düşündüm ama 1 yıl kaldığı için en azından 4. sınıfı aynı okulda tamamlamasını istedik. Seneye yeni bir okula geçmeyi düşünüyoruz" dedi.

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