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Mucizeyi göğüsledi

Safiye Aydın Taştan, 185 kiloya çıktı. Tüp mide ameliyatı olacaktı. Bu sırada hamile olduğu anlaşıldı. Ancak yoğun yağ tabakası nedeniyle ne sezaryen ne de normal doğum yapamadı. Bebek göğüs kafesinin alt kısmından yapılan operasyonla alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Mucizeyi göğüsledi

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Ankara'da yaşayan Safiye Aydın Taştan (40), çocukluğundan itibaren obezite sorunu yaşadı. 8 yıl evlat özlemi çekti. Ancak anne olması için kilo vermesi gerekliydi. Bunun için tüp mide ameliyatı olmasına karar verildi. Taştan, tüp mide ameliyatı öncesi yapılan tetkiklerinde 3.5 aylık hamile olduğunu öğrendi. Obeziteden kaynaklı ciddi hayati riske karşın bebeğini dünyaya getirmeye karar verdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Taştan, burada takibe alındı.

Ancak karnının alt bölgesinde toplanan yoğun yağ tabakası nedeniyle normal ve sezaryen doğum mümkün değildi. Taştan'ın bebeği, kalabalık bir ekibin girdiği, nadir yapılan cerrahi operasyonla göğüs kafesinin alt bölgesinden çıkarıldı. Bebeğini 12 Mayıs'ta dünyaya getiren Taştan, şunları söyledi: Çok zorluk çektim ama çok mutluyum. Dünya tatlısı bir oğlum oldu. Çok şükür...

DİZİNE KADARDI...
Annenin doğumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Deniz Karçaaltıncaba şunları söyledi: Hastamızın karın yağları neredeyse dizine kadar uzanıyordu. Yağ tabakasının içinden ilerlemek ve bebeğe ulaşmak imkansızdı. Bu nedenle göğüs kafesinin hemen altından girerek karın boşluğuna ulaştık. Yağ tabakalarını aşağı doğru çekerek bebeği çıkardık. Başarılı bir operasyon oldu. Bebeğimiz 36'ıncı haftada, 2 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya geldi.

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