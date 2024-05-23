Hayat ritminizi bozmasın

Kalpte ritim bozukluğunu tetikleyen nedenler ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları da ritim problemleri ve kalp hastalığı riskini artırıyor. Kalbin normal ritminin dışında atması ile oksijen azalıyor, tıkanan damarlar ile kalp krizi riski oluşabiliyor. Kalpte ritim bozukluklarında hemen doktora başvurulması gerekiyor. Kalp pili takılması gerekli görülen kişiler için artık yeni bir hayat başlıyor. Bu dönemde bazı önemli noktalara dikkat edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması önem taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Aydın, ritim bozukluklarının tanısı ve kalp pilleri hakkında bilinmesi gerekenleri sıralıyor:

ANİ BAŞLAYIP SONLANIR

Ritim bozukluğu, çarpıntı şeklinde görülür. Ayrıca bayılma, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi kalple ilgili diğer belirtiler de görülür. Hatta bazen ilk ortaya çıkışı ani ölüm şeklinde olabilir. Ritim bozuklukları doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Birçoğunda hayati tehlike yoktur. Ancak bir kısmı da ölümcüldür. Panik atağa yol açabilir. Kalp ritim bozukluğu erken tanı ile tedavi edilebilir. Ardından ilaç tedavisi uygulanmalı. Tedaviler; kalp ritim ilaçları, kateter ablasyonu, kalıcı kalp pillerinin takılması, kalp ameliyatları gibi yöntemlerdir.

TEDAVİ NASIL YAPILMALI?

Hastaların bir kısmına kalp zayıflığı nedeniyle kalp pili takılır. Birkaç ay içinde hastaların kalp zayıflığı düzelebilmektedir. Kalıcı kalp pilleri, kalbin ritmini düzenleyen ve oluşturan, kalpte şok etkisi oluşturabilen, ölümcül risk oluşturabilecek kalp yetmezliği tedavisinde takılmaktadır. Kalp pilleri kalbin düzensiz attığını ve ritmin yavaş veya hızlı olduğunu algılamaktadır. Kalp pilleri takıldıktan sonra kalbe sinyal göndermekte, bu sinyal kalbin normal hızında atması gerektiğini iletmektedir. Kalp pillerinde jeneratör denilen kısım elektriksel mesajların kalbe taşınmasında kullanılan kablolar ile kalp atışını kontrol etmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kalp pili ile yaşayan hastalar ağır yük taşımaktan, tempolu egzersiz ve sporlardan kaçınmalı, sağlıklı yaşamaya çalışmalı, işlenmiş ve doymamış yağlardan uzak kalmaya özen göstermelidir. Toplu mekanlarda elektriksel cihazlardan geçerken kalp pili takıldığı belirtilmelidir. Kalp pili takıldığına dair bir kimlik veya belge taşımaya dikkat edilmelidir. Tüm elektronik cihazlar ile etkileşime girme riski unutulmamalıdır. Kalp pillerinin ortalama 6-15 yıl arasında sık sık doktor gözetiminde gerekli kontrolleri sağlanmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda kalp pilleri değiştirilmelidir.