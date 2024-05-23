Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok!

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 'Jose Mourinho ile görüşüyoruz' diyen Beşiktaş'a sert cevap verdi. Beşiktaş'ı, birilerinin tetikçiliğini yapmakla suçlayan Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5'te ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor" dedi. Aziz Yıldırım, şampiyon olmaları durumunda başkanlık adaylığından çekileceğini söyledi.

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