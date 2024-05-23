ATV’de dev heyecan

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bugün Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş 11. Türkiye Kupası'nı müzesine taşımak için mücadele edecek. Trabzonspor ise kupayı kazandığı taktirde Beşiktaş ile kupa sayılarını eşitleyecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da kupa finalinde karşılaştı. Beşiktaş, 1974-1975 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalde ilk maçtan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Kartal, 1989- 1990'da ise finalde Karadeniz ekibini 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Trabzonspor ise 1976-1977'de iki maç üzerinden yapılan finalde (0-0, 1-0) ve 1983- 1984'te uzatmalarda (2-0) Beşiktaş'a üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.



OLİMPİYAT'TA ŞÖLEN

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak final maçını yaklaşık 77 bin taraftar takip edecek. Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı final maçlarında hiç kaybetmedi. Karadeniz Fırtınası, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 5 kupayı, bu stadyumda kaldırma başarısını gösterdi. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda oynadığı 16 final maçının 10'unu kazanma başarısı gösterdi. Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor ise 15 kez Türkiye Kupası'nda final oynadı. Bordo- Mavililer, 15 finalin 9'unu kazandı.



TRABZON 4-2 ÜSTÜN

İki dev arasında oynanan son 10 maçta Trabzonspor'un üstünlğü bulunuyor. Bordo-Mavililer, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet aldı. Siyah- Beyazlılar ise son 10 maçta sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon oynanan maçlarda ise ev sahipleri güldü. Süper Lig'de sezonun ilk maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla devirmeye başardı. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede ise Beşiktaş 2-0 kazandı. Kartal bu sezon oynadığı son 5 resmi maçın 2'sini kazanırken Trabzonspor 4 maçı üstün tamamladı.