PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

ATV'de dev heyecan

Ziraat Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor. Beşiktaş ve Trabzonspor 33 yıl sonra finalde kozlarını paylaşacak . İki devin kapışması 20.45’te ATV’den yayınlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
ATV’de dev heyecan

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bugün Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş 11. Türkiye Kupası'nı müzesine taşımak için mücadele edecek. Trabzonspor ise kupayı kazandığı taktirde Beşiktaş ile kupa sayılarını eşitleyecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da kupa finalinde karşılaştı. Beşiktaş, 1974-1975 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalde ilk maçtan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Kartal, 1989- 1990'da ise finalde Karadeniz ekibini 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Trabzonspor ise 1976-1977'de iki maç üzerinden yapılan finalde (0-0, 1-0) ve 1983- 1984'te uzatmalarda (2-0) Beşiktaş'a üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

OLİMPİYAT'TA ŞÖLEN
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak final maçını yaklaşık 77 bin taraftar takip edecek. Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı final maçlarında hiç kaybetmedi. Karadeniz Fırtınası, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 5 kupayı, bu stadyumda kaldırma başarısını gösterdi. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda oynadığı 16 final maçının 10'unu kazanma başarısı gösterdi. Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor ise 15 kez Türkiye Kupası'nda final oynadı. Bordo- Mavililer, 15 finalin 9'unu kazandı.

TRABZON 4-2 ÜSTÜN
İki dev arasında oynanan son 10 maçta Trabzonspor'un üstünlğü bulunuyor. Bordo-Mavililer, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet aldı. Siyah- Beyazlılar ise son 10 maçta sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon oynanan maçlarda ise ev sahipleri güldü. Süper Lig'de sezonun ilk maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla devirmeye başardı. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede ise Beşiktaş 2-0 kazandı. Kartal bu sezon oynadığı son 5 resmi maçın 2'sini kazanırken Trabzonspor 4 maçı üstün tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde bulundu! İşte nokta operasyonun detayları...
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 10 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Casper
Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye’ye temsilci atadı | Sıra Google’da
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma: S... gidin
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti MKYK toplandı | Ömer Çelik tarihi açıkladı: Sokak köpekleri için düzenleme Meclis’e geliyor
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi
SON DAKİKA