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Cengiz Coşkun atv'nin dizisi Kuruluş Osman'a Turgut Alp rolüyle dahil oldu!

atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’a güçlü bir karakterle dâhil olan başarılı oyuncu Cengiz Coşkun, hem prodüksiyon sürecini hem de hayat verdiği Turgut Alp karakterini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Cengiz Coşkun atv’nin dizisi Kuruluş Osman’a Turgut Alp rolüyle dahil oldu!

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Kuruluş Osman'a yeniden Turgut Alp olarak katıldınız. Bu teklif ilk geldiğinde neler hissettiniz? Kararı neye göre verdiniz?
Yıllar sonra böyle bir teklif almak benim için gerçekten büyük bir sürprizdi. Turgut Alp karakteriyle aramda güçlü bir bağ var; onu canlandırmak sadece bir rol değil, aynı zamanda manevi bir yolculuk benim için. İlk duyduğumda duygusal olarak çok etkilendim ama karar verirken sadece nostaljiyle hareket etmedim. Mehmet Bozdağ'ın vizyonu, projeye olan inancım ve senaryonun sunduğu yeni açılımlar bu kararı almamda belirleyici oldu.

Bu rol, sizin kariyerinizde ve izleyiciyle kurduğunuz bağda özel bir yere sahip. Yıllar sonra aynı karaktere dönmek nasıl bir deneyim oldu?
Sanki yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim. Zamanla ben de değiştim, olgunlaştım; Turgut da öyle. Bu defa karaktere daha derin bir iç görüyle, daha empatik bir yerden yaklaşabiliyorum. Onu yeniden keşfetmek, izleyiciye farklı yönlerini sunmak benim için çok heyecan verici.

Kostüm, set, aksiyon sahneleri gibi prodüksiyon unsurlarıyla bugünkü Kuruluş Osman'ın önceki dönem projelerden farkı sizce nedir?
Teknoloji ve prodüksiyon kalitesi ciddi şekilde gelişmiş. Bu da özellikle aksiyon sahnelerinde hem daha gerçekçi hem de sinematografik bir etki yaratıyor. Kostümlerden ışık tasarımına kadar her detay bizi dönemin atmosferine yaklaştırıyor ve izleyiciye daha etkileyici bir deneyim sunuyor.

Dizide Osman Bey'le (Burak Özçivit) olan etkileşimleriniz seyirci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu ikili arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz?
Osman, Turgut'un elinde büyümüş bir isim. Ertuğrul Gazi'nin Turgut'a emaneti diyebilirim. Aralarındaki bağ hem çok güçlü hem de katmanlı. Zaman zaman gerilimler olabilir ama bu, aralarındaki sevgi ve güveni azaltmaz. Osman Bey'in liderliğinde yürüdüğü bu yol izleyiciye de duygusal ve epik bir derinlik sunacak.

Kuruluş Osman ekibiyle olan ilk set gününüzden bize biraz bahseder misiniz? Sizi en çok ne şaşırttı?
İlk günümde büyük bir sevgiyle karşılandım. Diriliş Ertuğrul döneminden tanıdığım birçok ekip arkadaşımla yeniden bir araya geldim. Bu bana sanki uzun süredir ayrı kaldığım aileme geri dönmüşüm hissini verdi. Herkes işine tutkuyla bağlıydı, bu da bana ekstra motivasyon ve güven sağladı.

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