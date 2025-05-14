Bir Gece Masalı 32. bölüm nefes kesti: Mahir’in planları Asaf Bey’i köşeye sıkıştırdı!

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Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: atv 32. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI? Asaf Bey'in Mahir'i korumak için gelinini kaçırtması işe yaramadı. Mahir, Canfeza'yı kurtardı, güvenlik için bir süreliğine konağa geldiler. Ancak tehlike geçmedi. Kürşat, Ozan ile anlaşıyormuş gibi yaparak onu Mahir ile onu yakalamak için uğraşırken Asaf Bey iyice köşeye sıkıştı. Süreyya, Asaf Bey'in telefondaki konuşmasına tanık olurken Canfeza'ya bir kurye ile Mahir'in babasının video itirafı geldi.