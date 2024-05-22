Birce Akalay, önceki gece Beşiktaş'taydı. Akalay, geçtiğimiz günlerde gittiği Cannes Film Festivali'nden bahsetti. Akalay, "Çok sevdiğim genç meslektaşlarım da vardı orada... Hepsi zarafet ve güzellik içindeydi" dedi.



Esra Dermancıoğlu, "Cannes Film Festivali" hakkında, "Ben biraz utandım. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak" demişti. Dermancıoğlu'nun bu cümlelerini de değerlendiren Akalay, "Söyledikleri çok ayıp! Konuşursan polemik olur, yorum yapmak istemem" diyerek yanıtlamamak istemesine rağmen kısa bir eleştiri yapmış oldu.

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