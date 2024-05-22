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Hedefimiz avrupa şampiyonu olmak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Mehmet Büyükekşi, “EURO 2032 ile ilgili hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Hedefimiz avrupa şampiyonu olmak

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye- İtalya ortaklağında düzenlenecek Euro 2032 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "2032 ile ilgili hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak. Şu anda milli takımımızda çok genç oyuncularımız var, başta Arda Güler olmak üzere, yine Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, son milli takıma çağrılan Can Uzun, yine milli takıma çağrılan Semih Kılıçsoy... Bu oyuncular 18 yaşında. Şu anda 8 yıl var 2032 Avrupa Şampiyonası'na. 8 yıl sonra bu oyuncular 26 yaşında olacak. Tam da tecrübe açısından, büyük takımlarda oynamaları açısından" diye konuştu.

TFF Başkanı, "İnşallah bu yolda verdiğimiz çabalar, bu sene göstereceğimiz başarı bize büyük katkı ve motivasyon sağlayacak. Hocamıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize inanıyoruz. Allah inşallah işimizi rast götürür, iyi bir başarı gösteririz EURO 2024'te"ifadelerini kullandı.

SON DERECE HEYECANLIYIZ
A Milli Takımın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için heyecanlıyız. Son derece hazırız. Almanya'da çok destek bulacağımızı ve en iyisini yapabileceğimizi biliyoruz" şeklinde konuştu.

TFF ile Sürat Kargo sponsorluk anlaşması imzaladı. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "Herkesi Milli Takım'ın etrafındaki birliğe destek olmaya çağırıyorum" dedi.

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