Gebelik stresi erkeğe zarar

Stresin hamile kadınların düşük yapma ihtimalini artırabileceği gibi doğum sonrasında bebek üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği biliniyor. Bu durumun çocuğun ileriki yaşlarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu veya depresyon yaşama riskini artırabileceği öne sürülüyor. Yeni çalışmadaysa fetüsün gelişimi için gerekli olan stres hormonu kortizolun kız ve erkek çocuklarını nasıl etkilediği incelendi. Sonuçlar hamileliğin son dönemindeki stresin erkek çocuğun IQ'sunu etkileyebildiğini gösterdi.

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