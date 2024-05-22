Emekliye ek zam

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur'luların kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Kök aylıklara yansıtılacak bu zam oranları 3 Temmuz'da kesinleşecek, aynı ay da maaşlara yansıtılacak. Ayrıca Temmuz'da ek iyileştirme de karara bağlanacak. Bu kapsamda hem refah payı hem taban aylık masaya yatırılacak. Eğer bu düzenlemelerden birinin ya da ikisinin birden uygulanmasına karar verilirse hızla yasal düzenleme yapılacak. Aynı ay aylık ödeme dönemine yetiştirilmesine çalışılacak.

TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?

TÜİK verilerine göre Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor. Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşabilecek. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 9.10 enflasyon farkıyla yüzde 20.01'i bulabilecek.

REFAH PAYI NASIL UYGULANIR?

Ek iyileştirme çalışmaları kapsamında ele alınacak ilk formül refah payı olacak. Refah payıyla birlikte tüm emeklilerin zam oranının eşitlenmesi bekleniyor. Burada da 2 formül bulunuyor. Memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artış SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabileceği gibi, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranları yükseltilebilecek. Her iki formül de emeklilerin zam oranını eşitleyecek.

Eğer enflasyon tahminleri gerçekleşir ve ilk formül hayata geçirilirse memur emeklilerine 5.45 puanlık refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yüzde 25.46'da eşitlenebilecek. Ancak bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılmamış olacak. İkinci formülün uygulanması halinde ise verilecek refah payı tüm emeklilerin zam oranını yükseltecek kadar olacak. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 30'da eşitlenebilecek. Bu durumda eğer 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4.54, memur emeklilerine ise 9.99 puanlık refah payı verilmiş olacak.

TABAN AYLIĞA ENFLASYON AYARI

Temmuz ayı zam döneminde taban aylık ödemesinin artırılması da ele alınacak. Eğer taban aylıkta artış kararı alınırsa, enflasyon verileri burada en önemli kriter olacak. 6 aylık enflasyon yansıtılırsa taban aylık 12 bin 500 lira seviyelerine ulaşacak. 6 aylık TÜFE tahminlerine göre 12 bin 546 lirayı bulabilecek. Yüzde 38 olan yıl sonu enflasyon hedefinin yansıtılması halinde de emeklilerin taban aylığı 13 bin 800 liraya ulaşacak.



ZAM TAHMİNLERİ

- 4 aylık enflasyon: % 18.72

- 6 aylık enflasyon tahmini: % 25.46

- SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı: % 25.46

- Memur emeklisi TÜFE farkı: % 9.10

- Memur emeklisi zam oranı: % 20.01



REFAH PAYI FORMÜLLERİ:

- Memur emeklisine refah payı ile eşit zam

- Tüm emeklilere refah payı ile eşit zam

TABAN AYLIK FORMÜLLERİ

- 6 aylık TÜFE artışı: 12.546 TL

- Yıllık TÜFE artışı: 13.800 TL

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