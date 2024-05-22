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Eleştiri 'pınar'ı

Pınar Altuğ’un, davet tarzı çok konuşuldu. Pahalı ama bir o kadar da kötü gözüken ayakkabılarını görenler, güzel oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Eleştiri ’pınar’ı

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Pınar Altuğ önceki akşam Çırağan Sarayı'nda yapılan özel bir defileye kızı Su Atacan ile birlikte katıldı. Altuğ, kızı ile birlikte oldukça şık gözükse de gözler ayakkabılara takıldı.

Eski ama pahalı bir ayakkabı ile geceye katılan Altuğ ve kızını görenler, "Bu tarzın yeri burası değil. Gece kulübüne gitmiyorsun. Şık ve önemli bir davet... Sosyetenin önemli simaları şıklıkta birbirleri ile yarışırken, bu tarz bu şıklığa gitmedi kulisleri" yaparak güzel oyuncu Pınar Altuğ'a bu stilini yakıştırmadı.

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