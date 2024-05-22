Egzersiz de yeterli

ABD Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi'ndeki araştırmacılar, 62 yaş üstü yaklaşık 15.000 kadının dört yıllık verilerini inceledi. Her katılımcıya aktivite seviyelerini ölçmek için bir kondisyon takip cihazı takıldı ve her yıl doldurmaları için sağlık anketleri verildi.



Ekip, günde 8.000 ila 8.500 adım atanların kalp hastalığı riskinin, günde yaklaşık 3.000 adım atanlara kıyasla yüzde 40 oranında azaldığını belirledi. Dahası aynı risk azalmasının günde 75 dakika egzersiz yapanlar için de geçerli olduğunu tespit etti. Araştırmalar adım atarak elde edilen faydanın egzersiz yaparak da elde edilebileceğini gösteriyor.

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