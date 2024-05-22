Canisin yahu

İsrail, Gazze'de tam 35 bin kişinin canını aldı. Netanyahu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) dava açıldı. UCM Başsavcısı Karim Han'ın, İsrail ve HAMAS'la ilgili kanıtları incelemesi için görevlendirdiği 6 kişinin arasında ünlü aktör George Clooney'nin eşi Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Clooney de vardı.

Amal ve diğer üyeler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve üç Hamas lideri hakkında yakalama emri çıkarılması kararına imza attı. Clooney, "Bir insan hakları avukatı olarak, bir çocuğun hayatının diğerininkinden daha az değerli olduğunu asla kabul etmeyeceğim. Hiçbir çatışmanın ya da hiçbir failin hukukun üstünde olmasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



AB İKİYE BÖLÜNDÜ

Tutuklama kararı, AB'yi ikiye ayırdı. Fransa, Slovenya, Belçika ve Türkiye Netanyahu kararının doğru olduğunu açıkladı. ABD, Almanya, İngiltere ise tutuklamaya karşı çıktı.