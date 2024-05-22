Adli ’tip’

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz Kasım'da tutuklandı. Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada da hakim karşısına çıktı. Mahkemede sinir krizi geçiren Polat, iddiaya göre cezaevinde intihara yeltendi. Avukatı, sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan Nihal Candan'ı örnek gösterip tahliye talep etti.

FARKLI KAPIDAN İÇERİ ALINDI

Başsavcılık, Dilan Polat'ın Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verdi. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Polat dün sabah saat 10.00'da Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cezaevi aracı yerine küçük bir araçla ve farklı bir kapıdan içeri alındı. Kurul üyeleri ile birkaç görevli haricinde onu gören olmadı. Detaylı bir muayeneden geçirildi. Polat, yaklaşık 1.5 saat içeride kaldı. Hazırlanacak rapor doğrultusunda Dilan Polat'ın tahliye olup olmamasına karar verilecek.