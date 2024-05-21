Tarihi hüsran böyle geldi

Galatasaray, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan F.Bahçe'ye 1-0 kaybedip hem şampiyonluğu erteledi hem de ezeli rakibini umutlandırdı. TAKVİM, Cimbom'un yaşadığı tarihi hüsranı mercek altına aldı. İşte madde madde sebepler:

1- Galatasaray, çok kötü oynayarak kazandığı 3-2'lik Karagümrük maçından sonra 3 günlük izin yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin, "Bu iş bitti, zaten şampiyonuz" düşüncesini oluşturdu ve takım rehavete girdi.

2- Sarı-Kırmızılı futbolcular, sosyal medyada yapılan, "Derbide Galatasaray farklı galip gelir. Muslera penaltı mı atacak?" gibi paylaşımlardan negatif şekilde etkilendi. Bu maça da yansıdı.

3- Derbide maç öncesi yapılan seremoni ve Rams Park Stadı tribünlerindeki pankartlar takımın enerjisini aşağı çekti. Aynı zamanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kamçıladı ve maç öncesinde daha da hırslandırmış oldu.

4- Galatasaray'ın tarihi maça çıkacacağı hafta camia maçtan çok uzaklaştı. Derbinin olduğu hafta boyunca gayrimenkul projeleri, seçim çalışmaları çok konuşuldu, camia havaya giremedi.

5- Teknik Direktör Okan Buruk, maç 0-0 devam ederken değişikliklerde geç kaldı. 1-0 sonrası 5 panik değişikliği yaptı. Bu da takımı bitirip tüm düzeninden çıkarınca derbide yenilgiyi getirdi.

BURUK İLKİ YAŞADI

Cimbom'da Okan Buruk, F.Bahçe'ye karşı ilk yenilgisini aldı. Ayrıca Buruk, 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.