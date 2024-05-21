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Tarihi hüsran böyle geldi

K.Gümrük maçı sonrası Buruk’un verdiği 3 gün izin Florya’da, “Bu iş bitti” olarak algılandı. Sosyal medyadaki paylaşımlar takıma olumsuz yansıdı. Camianın maça değil, seçime odaklanması şampiyonluk havasını dağıttı. Bir de buna Buruk’un kötü kenar yönetimi eklenince tarihi hüsran yaşandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Tarihi hüsran böyle geldi

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Galatasaray, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan F.Bahçe'ye 1-0 kaybedip hem şampiyonluğu erteledi hem de ezeli rakibini umutlandırdı. TAKVİM, Cimbom'un yaşadığı tarihi hüsranı mercek altına aldı. İşte madde madde sebepler:

1- Galatasaray, çok kötü oynayarak kazandığı 3-2'lik Karagümrük maçından sonra 3 günlük izin yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin, "Bu iş bitti, zaten şampiyonuz" düşüncesini oluşturdu ve takım rehavete girdi.

2- Sarı-Kırmızılı futbolcular, sosyal medyada yapılan, "Derbide Galatasaray farklı galip gelir. Muslera penaltı mı atacak?" gibi paylaşımlardan negatif şekilde etkilendi. Bu maça da yansıdı.

3- Derbide maç öncesi yapılan seremoni ve Rams Park Stadı tribünlerindeki pankartlar takımın enerjisini aşağı çekti. Aynı zamanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kamçıladı ve maç öncesinde daha da hırslandırmış oldu.

4- Galatasaray'ın tarihi maça çıkacacağı hafta camia maçtan çok uzaklaştı. Derbinin olduğu hafta boyunca gayrimenkul projeleri, seçim çalışmaları çok konuşuldu, camia havaya giremedi.

5- Teknik Direktör Okan Buruk, maç 0-0 devam ederken değişikliklerde geç kaldı. 1-0 sonrası 5 panik değişikliği yaptı. Bu da takımı bitirip tüm düzeninden çıkarınca derbide yenilgiyi getirdi.

BURUK İLKİ YAŞADI
Cimbom'da Okan Buruk, F.Bahçe'ye karşı ilk yenilgisini aldı. Ayrıca Buruk, 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

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