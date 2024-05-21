O kupayı çok istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı hakkında açıklamalar yaptı. Avcı, tek hedeflerinin kupa olduğunun altını çizdi.

OYUN KONUŞULMALI

Avcı, "İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. 9 kez kazandık ve kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz. Türkiye'nin büyük bir kulübüyle Olimpiyat Stadı'nda oyunun konuşulduğu bir mücadele, hak edenin kazandığı, umarım karşılığını aldığımız bir maç bizi bekliyor" dedi.

İYİ DURUMDAYIZ

Başakşehir galibiyetini ardından takımın havasının daha da iyi olduğunu belirten Avcı, "Geçen hafta itibarıyla emeklerimizin karşılığını aldık. Oyun olarak da mutlu olduk. Beşiktaş ile bunun daha fazlasını yapmamız gereken bir maç oynayacağız. Taraftarlarımızdan da destek istiyoruz" diye konuştu.



CAMİANIN İHTİYACI VAR

Abdullah Avcı, "Türkiye Kupası çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna şehrin, bizim, başkanın, yönetim kurulunun ihtiyacı var. Umarım hak ettiğimizi alırız" dedi.