Milyonluk kareler!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, bir hazır giyim markası için objektif karşısına geçti. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 47 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz günlerde markaya verdiği pozlarla herkesi mest etti. Markaya ait mayo, bikini ve pareoları tanıtan güzel sunucu, kumlar üzerinde adeta şov yaptı. Her fotoğrafı olay olan Esmersoy, yaklaşık 7 saat süren çekimlerde hatrı sayılır bir parayı da cebine koydu.



PARAYA PARA DEMİYOR!

Marka tarafından 20 karesi yayınlanan Burcu Esmersoy, iddiaya göre bu anlaşmadan tam 2 milyon TL kazandı. Bu durumda güzel sunucunun her 1 karesi 100 bin TL değerindeydi. Birçok markanın reklam yüzü olan Esmersoy, sunuculuk yapmak yerine reklam filmlerinde ya da Instagram'da yaptığı iş birliklerinden daha fazla para kazanıyor.

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