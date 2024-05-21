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'Piyasadan döviz almasak dolar 20'lere inerdi'

Ekonomik programın çalıştığını belirten Bakan Şimşek, Türkiye’ye fon akışında öngördüklerinden çok daha büyük artış olduğunu söyledi. Şimşek, 'Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşerdi' dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
’Piyasadan döviz almasak dolar 20’lere inerdi’

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı TV programında soruları cevaplayıp şu mesajları verdi:
- İç talepte yumuşama var. Net ihracatın etkisi ekonomide olumluya dönmeye başladı. Büyümede kompozisyon değişiyor, dengelenme var. Türkiye'nin risk primi geçen yıl Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi. Bugün 270'in altına düştü. Türkiye'ye fon akışında bizim öngördüğümüzden çok daha büyük bir artış var.
- Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum.
- Enflasyonu düşürmeye kararlıyız. Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız.
- Türkiye'nin cari açığı düşüyor, Türk lirası çok cazip, dolayısıyla lirada geçen sene olduğu gibi ciddi bir değer kaybı için sebep yok. Bu, enflasyonu düşürmeyi destekleyecek. Bu sene vergi artışı yok.
- Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşerdi. Merkez Bankamız bu kadar döviz biriktirmeseydi, gelen dövizi satın almasaydı lira nominal olarak değer kazanacaktı. Biz rezerv biriktirdik çünkü rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım.
- 1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp Türk lirası aldı.
- OECD, çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisine geçiyor. Biz de çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisini getireceğiz. En düşük kurumlar vergisi, ne teşvik alırsanız alın, ne kadar istisna olursa olsun, yüzde 15'in altında olamıyor. Benzer bir çalışmayı diğer firmalar için de yapıyoruz. Bütün firmalar için asgari bir kurumlar vergisi hususunu çalışıyoruz.

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