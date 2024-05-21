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'Güçlü' aşk!

Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile olan aşkını artık gizlemiyor. Düvenci, önceki gün Güçlü Mete’ye aşkını haykırdı: “İyi ki biz olduk”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
’Güçlü’ aşk!

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Geçtiğimiz yıl, iki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri bitmişti. Evliliğini bitirmek istemeyen Düvenci'nin çabaları boşuna gitmiş, Şakrak boşanma konusunda iddialara göre geri adım atmamıştı.

Düvenci de boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki gün Mete'nin doğum gününü kutlayan Düvenci, şunları yazdı: "İyi ki doğdun sevgilim... Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş iyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede... Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum."

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