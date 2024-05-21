Girişimciye yeni destek

Bugüne kadar girişimcilik alanında çok önemli destekler vererek hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarda yeni işletmelerin kurulmasına, kurulduktan sonra da bu işletmelerin geliştirilmesine ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan KOSGEB, girişimcilik desteklerini güncelledi. Desteğin üst limiti 375 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Destek programı İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor.

İŞ KURANLAR

İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere yüzde 100 destek oranı ile geri ödemesiz olarak kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin lira tutarında kuruluş desteği veriliyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin lira daha ilave ediliyor.

Ayrıca destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanıyor. İş kurma desteğine, destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabiliyor. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler iş kurma desteğinden yararlanıyor.

İŞ GELİŞTİRENLER

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave ediliyor.

Destek kapsamında işletmenin personel, makineteçhizat ve kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları) giderlerine destek sağlanıyor. İş geliştirme desteğine, destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabiliyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlıyor.



BAŞVURU NE ZAMAN?

İş Kurma Desteğine başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği'ne ise yılda belirli dönemlerde başvuru alınacak. İlk dönem başvurular 10 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında alınacak. İş geliştirme desteği kapsamında alınan başvurular, kurul ve jüri değerlendirmesi sonucuna göre sıralanacak ve desteklemeye hak kazananlar ilan edilecek.



İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ HANGİ SEKTÖRLERE VERİLİYOR?

NACE Rev. 2'ye göre; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler iş geliştirme desteğinden yararlanabilecek.

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