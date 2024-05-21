Doğum hızının gerilemesi felakettir

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi:

TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. 2001 yılında 2.38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1.51'e gerilemiştir. Açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir.

Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Yeni anayasaya ihtiyaç var. Siyaset, sivil anayasa yapabilecek kudrete sahip. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. Cinsiyetsizleştirme politikalarının nasıl vahim boyutlarına ulaştığına Eurovision'da şahit olduk. Türkiye'yi son 12 yıldır bu kepazelikten uzakta tutarak ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi daha iyi kavrıyoruz.



1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.