Bunun adı şehir eşkıyalığıdır terörizimdir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olaylı geçen Fenerbahçe derbisiyle ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi. Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numaralı ismi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi ve gündem yaratacak mesajlar verdi.

HESABINI SORACAĞIM

Özbek, "Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Ali Koç'un şımarıklıkları artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Ali Koç iyi dinle! Bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Senin, camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu herkes görecek. Senin yaptıkların bana sökmez. Ben Galatasaray başkanıyım. Bunu bil" ifadelerini kullandı.

BU BİR TERÖRİZMDİR

Koç'a yüklenmeyi sürdüren Özbek, "Yahu sen neyine güveniyorsun? Eskortlarla geliyorsun, sahaya girip adam dövüyorsun. Ne oldu Ali Bey? Ne kazandın! Koç 70-80 adamıyla birlikte ve bunların 4'ü de silahlı. Bu ayıptır, eşkıyalıktır. Öte götürüyorum bu terörizmdir. Benim de korumalarım var. Yüreğin varsa mekanın sahibi oradayken bunları yapsaydın" açıklamasında bulundu.



TEK DERDİ KAOS ÇIKARMAKTI

Derbi öncesi G.Saraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile tartışan ve maç esnasında da tepki çeken Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı eleştiren Cimbom'un 1 numaralı ismi Dursun Özbek, "O futbolcunun adını bile anmak istemiyorum. Tek yapabilecekleri kaos ve gerginlik yaratmak. Olayı futbolun dışına taşımak. Bunu yapmak istiyordu" dedi.



SONUNDA İYİLİK KAZANACAK

Başkan Dursun Özbek, son hafta için de mesajlar verdi. Şampiyonluk hedeflerine net bir dille vurgu yapan Özbek, "Ben Galatasaray başkanıyım. Bu sezon için belirlediğimiz hedefimiz belli. Sonunda iyilik kazanacak. Galatasaray şampiyon olacak. Biz bu şampiyonluğu önceliğe aldık. İnşallah 24 olacak. Değerli bir şampiyonluk olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.