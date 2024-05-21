Borsada yeni rekor

Borsada rekor rüzgarı esiyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, yeni haftaya yeni rekorla başladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 10.652 puanla en yüksek seviyesini gören, kapanış rekorunu 10.643,58 puana taşıyan BIST 100 Endeksi, bu haftaya da yükselişle başladı. Endeks gün içinde 10.775 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, günü de 10.739,57 puanla rekorla tamamladı.

ALTINDA DA ZİRVE VAR

Altın da haftaya yükselişle başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 2.450 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Yurt içinde de altının gramı dün 2.540 lirayı gördü. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasının yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisiyle altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi.